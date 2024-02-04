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  1. У світі

Українці втікають з Польщі до Німеччини: що сталося

07:00, 4 лютого 2024
Дослідження показують вражаючий зріст кількості українців, які емігрували з Польщі до Німеччини.
Українці втікають з Польщі до Німеччини: що сталося
Джерело фото: pravdatutnews
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Кількість українців у Німеччині значно зросла протягом часу війни, зазначає нове дослідження, проведене Міграційною платформою та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету. За словами експертів, багато біженців з України вирушили з Польщі до Німеччини, мотивовані кращими умовами праці та високими заробітними платами, пише EWL.

До початку війни в Німеччині проживало 150 тисяч українців, але наразі ця цифра зросла майже восьмикратно - до 1,1 млн громадян України. Згідно з експертами, причинами масового переїзду є наявність родичів чи друзів, більші виплати, поліпшена соціальна підтримка та можливість отримання високооплачуваної роботи.

Маргарита Ситник, представниця Міграційної платформи EWL, вказала, що практично 59% українських біженців, які не знаходили роботу в Польщі, обрали переїзд до Німеччини. Кожен третій із них вже знайшови роботу в Німеччині.

«Тобто робота є важливою для українців, які живуть у Німеччині. І ці українці не тільки користуються соціальними виплатами, які Німеччина надає українцям, як і громадянам Німеччини, але робота є важливим фактором для українців. Але й кожен третій українець, який зараз живе в Німеччині, готовий залишитися, якщо буде продовження або соціальних виплат, або буде допомога держави в забезпеченні житла, можливість возз’єднання з родиною, а також влаштування особистого життя», – зазначила Маргарита Ситник.

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