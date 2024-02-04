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  1. В Україні

В українських виробників з’являться нові можливості: подробиці

07:38, 4 лютого 2024
Україна створює платформу «Зроблено в Україні» для підтримки вітчизняних виробників.
В українських виробників з’являться нові можливості: подробиці
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Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський повідомив про важливий крок у напрямку змін в економічній політиці України - створення президентської платформи «Зроблено в Україні». За його словами, це відкриває новий шанс для кардинальної зміни підходів до вітчизняних виробників.

«Сама по собі ця платформа – лише можливість. Тепер треба докласти всіх зусиль, щоб наповнити її реальним змістом. На мою думку, вона має об’єднати зусилля органів влади та бізнесу для створення режиму максимального сприяння українським виробникам», - відзначив Кисилевський.

Депутат вважає, що платформа повинна сприяти розробці нових програм підтримки виробників, впровадженню плану розвитку переробної промисловості, розширенню локалізації та забезпеченню доступу до доступних кредитів та страхування воєнних ризиків.

«Слова «все, що виробляється в Україні, має купуватись в Україні» повинні наповнитись реальним змістом і реальною відповідальністю за саботаж. Війна багатьом в Україні відкрила очі на те, що інші країни зрозуміли століття тому. Лише якщо ти маєш власне виробництво – зброї, обладнання, ліків, товарів з високою доданою вартістю, – тоді ти існуєш, розвиваєшся і перемагаєш», - додав він.

Кисилевський вважає, що створення платформи повинно не лише стимулювати попит на українські товари, але й передбачати відповідальність чиновників за закупівлю імпортних товарів.

«Маємо використовувати кожну можливість для повернення здорового глузду в економічну політику. Зокрема, і створення такої платформи. Президент продемонстрував, що таку зміну економічної політики держави підтримує. Це за нинішніх умов вже немало. Але попереду ще чимало роботи», – підсумував нардеп.

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