Дія не выдержала наплыва желающих проголосовать за финалиста нацотбора на Евровидении-2024

В Дії сообщили о временном сбое в работе и просят проголосовать позже.

Как мы сообщали ранее, сегодня украинцы будут выбирать финалиста национального отбора, который представит Украину на Евровидении-2024. И отдать голос за своего фаворита можно в Дии.

Однако, по сообщению от представителей Дії, увеличенный наплыв пользователей, желающих проголосовать, стал причиной временных трудностей. Техническая поддержка предостерегает пользователей, что приложение требует немножко времени для восстановления в работе после такой интенсивной активности.

В Telegram-канале Дії указано: "Если у вас не открывается опрос - попробуйте проголосовать через несколько минут". Тем временем техническая команда работает над решением ситуации, чтобы все желающие могли выразить свое собственное голосование за участников нацотбора.

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