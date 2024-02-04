Сбой в работе Дії во время голосования за финалиста нацотбора на Евровидении-2024: в Минцифры назвали причины

Хотя мощности Дії были увеличены в 5 раз, количество желающих проголосовать за финалиста нацотбора на Евровидении выросло в 20 раз.

Источник фото: УНИАН

В субботу, 3 февраля, Дія не выдержала наплыва желающих проголосовать за финалиста нацотбора на Евровидении-2024. Пресс-служба приложения сообщила о временном сбое в работе и попросила проголосовать позже. Кроме того, из-за технического сбоя в приложении "Дія" было принято решение продлить зрительское голосование за песню, которая представит Украину на "Евровидении".

В Министерстве цифровой трансформации отвергли возможность кибератаки как причину сбоя в приложении "Дія" во время голосования за победителя нацотбора на "Евровидение-2024". Об этом сообщила коммуникационер Минцифры Олеся Лисовская в комментарии для hromadske.

Она отметила, что основная причина сбоя заключалась в значительном увеличении количества запросов от зрителей, которую система не в состоянии была выдержать. Михаил Федоров, глава Минцифры, добавил, что во время голосования было зафиксировано рекордное количество пользователей за всю историю проекта. В одну секунду украинцы подавали 15 тысяч запросов, по сравнению с прошлым годом, когда этот показатель составлял всего 800 запросов в секунду. Большой поток запросов привел к образованию значительной очереди.

Министр также отметил, что по сравнению с 2023 годом, мощности "Дії" были увеличены в 5 раз, однако количество запросов в этом году выросло в 20 раз больше.

На 10:00 4 февраля более 420 тысяч украинцев уже высказали свой выбор относительно фаворита нацотбора в приложении "Дія", но некоторые пользователи продолжают сообщать о временных сбоях.

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