Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
50 млрд евро от ЕС связаны с выполнением плана реформ Ukraine Facility, в том числе по подотчетности и добропорядочности судей

Финансовая поддержка от ЕС в рамках Ukraine Facility Европейского Союза будет предоставляться ежеквартально при выполнении определенных в Плане критериев по проведению предусмотренных реформ – в частности, судебной

Лиц, осуществляющих постоянный уход за лицами с инвалидностью, смогут мобилизовать: при каких условиях

Если брат осуществляет уход за сестрой с инвалидностью II группы и больше нет других лиц, которые могут осуществлять такой постоянный уход, то по новому законопроекту его смогут мобилизовать.

Председатель Полтавского апелляционного суда Сергей Галенкин получил строгий выговор

Дисциплинарная палата ВСП установила нарушение судьей норм судейской этики, но негативных последствий от действий председателя суда не наступило.

Мужчины с тремя детьми, но с долгом по алиментам не попадут под отсрочку от призыва

Также законопроектом 10449 о мобилизации изменяются положения относительно отсрочки мужчинам, самостоятельно воспитывающим ребенка.

РАУ утвердила в новой редакции порядок действий рад адвокатов регионов при обыске адвоката

Определен новый порядок действий членов рады адвокатов при обыске, осмотре жилья, другого владения адвоката, помещений, где он осуществляет адвокатскую деятельность, временного доступа к вещам и документам адвоката.

  1. В Украине

Нацотбор на Евровидение-2024: когда смотреть трансляцию и голосовать

10:48, 4 февраля 2024
Зрительское голосование за представителя на Евровидении продлено из-за сбоя в Дії.
Нацотбор на Евровидение-2024: когда смотреть трансляцию и голосовать
Источник фото: suspilne.eurovision
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Из-за технического сбоя в приложении "Дія" было принято решение продлить зрительское голосование за песню, которая представит Украину на "Евровидении". Результаты голосования будут объявлены в прямом эфире сегодня, 4 февраля.

График событий в прямом эфире 4 февраля выглядит следующим образом:

- В 15:15 начнется повтор финального концерта Национального отбора на "Евровидение".

- В 19:05 начнется прямой эфир, во время которого будут объявлены результаты.

Определение победителя финала нацотбора состоится на основе голосования жюри (50%) и зрителей (50%).

Как мы писали ранее, онлайн-голосование зрителей происходит в приложении "Дія". Чтобы отдать голос через Дію, необходимо зайти в приложение, нажать "Сервисы" и выбрать "Опрос", а затем выбрать фаворита среди 11 кандидатов.

Голосование завершится ориентировочно в 19:05 4 февраля, и до этого времени все желающие могут выразить свои предпочтения в пользу любимой песни.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Лиска
    Ігор Лиска
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Валентина Новик
    Валентина Новик
    суддя Святошинського районного суду міста Києва