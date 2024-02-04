Нацотбор на Евровидение-2024: когда смотреть трансляцию и голосовать

Зрительское голосование за представителя на Евровидении продлено из-за сбоя в Дії.

Источник фото: suspilne.eurovision

Из-за технического сбоя в приложении "Дія" было принято решение продлить зрительское голосование за песню, которая представит Украину на "Евровидении". Результаты голосования будут объявлены в прямом эфире сегодня, 4 февраля.

График событий в прямом эфире 4 февраля выглядит следующим образом:

- В 15:15 начнется повтор финального концерта Национального отбора на "Евровидение".

- В 19:05 начнется прямой эфир, во время которого будут объявлены результаты.

Определение победителя финала нацотбора состоится на основе голосования жюри (50%) и зрителей (50%).

Как мы писали ранее, онлайн-голосование зрителей происходит в приложении "Дія". Чтобы отдать голос через Дію, необходимо зайти в приложение, нажать "Сервисы" и выбрать "Опрос", а затем выбрать фаворита среди 11 кандидатов.

Голосование завершится ориентировочно в 19:05 4 февраля, и до этого времени все желающие могут выразить свои предпочтения в пользу любимой песни.

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