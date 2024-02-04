Нацвідбір на Євробачення-2024: коли дивитися трансляцію та голосувати

Глядацьке голосування за представника на Євробаченні продовжено через збій в Дії.

Джерело фото: suspilne.eurovision

Через технічний збій у застосунку «Дія» було прийнято рішення подовжити глядацьке голосування за пісню, яка представить Україну на «Євробаченні». Результати голосування будуть оголошені у прямому ефірі сьогодні, 4 лютого.

Графік подій у прямому ефірі 4 лютого виглядає наступним чином:

О 15:15 розпочнеться повтор фінального концерту Національного відбору на «Євробачення».

О 19:05 розпочнеться прямий етер, під час якого будуть оголошені результати.

Визначення переможця фіналу нацвідбору відбудеться на основі голосування журі (50%) та глядачів (50%).

Як ми писали раніше, онлайн-голосування глядачів відбувається у застосунку «Дія». Аби віддати голос через Дію, необхідно зайти у застосунок, натиснути «Сервіси» та вибрати «Опитування», а потім обрати фаворита серед 11 кандидатів.

Голосування завершиться орієнтовно о 19:05 4 лютого, і до цього часу всі бажаючі можуть висловити свої вподобання на користь улюбленої пісні.

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