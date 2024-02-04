Коли Україна отримає перші кошти від Євросоюзу в рамках програми на 50 млрд євро: в уряді дали відповідь

Перший транш у розмірі 4,5 млрд євро країна може отримати вже у березні.

Фото: Forbes Ukraine

Україна розраховує отримати перші кошти від Євросоюзу в рамках програми Ukraine Facility на 50 млрд євро вже у березні 2024 року. Про це заявила перший віце-прем'єр, міністр економіки Юлія Свириденко в ефірі телемарафону.

«Ми сподіваємось, що перший транш ми отримаємо у березні у розмірі 4,5 млрд євро. За перший рік ми прогнозуємо отримати 18 млрд євро прямої бюджетної підтримки», - зазначила вона.

Міністр наголосила, що одним коштами від ЄС не вдасться перекрити дефіцит в бюджеті України.

«Тому ми сподіваємось, що американські партнери послідують прикладу ЄС», - додала Свириденко.

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