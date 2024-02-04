Когда Украина получит первые средства от Евросоюза в рамках программы на 50 млрд евро: в правительстве ответили

Первый транш в размере 4,5 млрд. евро страна может получить уже в марте.

Фото: Forbes Ukraine

Украина рассчитывает получить первые деньги от Евросоюза в рамках программы Ukraine Facility на 50 млрд евро уже в марте 2024 года. Об этом заявила первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко в эфире телемарафона.

«Мы надеемся, что первый транш мы получим в марте в размере 4,5 млрд. евро. За первый год мы прогнозируем получить 18 млрд евро прямой бюджетной поддержки», – отметила она.

Министр подчеркнула, что одними средствами от ЕС не удастся перекрыть дефицит в бюджете Украины.

«Поэтому мы надеемся, что американские партнеры последуют примеру ЕС», - добавила Свириденко.

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