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  1. В мире

Страны G7 и Евросоюз рассматривают возможность использования $250 млрд замороженных активов рф как залог для восстановления Украины, — СМИ

19:10, 4 февраля 2024
Предлагается использовать замороженные активы рф как залог для содействия восстановлению разрушенной войной Украины.
Страны G7 и Евросоюз рассматривают возможность использования $250 млрд замороженных активов рф как залог для восстановления Украины, — СМИ
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Страны Большой семерки и Европейский Союз обсуждают план использования замороженных активов российского центробанка на сумму более 250 млрд долларов в качестве залога для финансирования восстановления Украины. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Предлагается использовать замороженные активы рф как залог для содействия восстановлению разрушенной войной Украины.

Союзники считают, что любое урегулирование конфликта в соответствии с международным правом возложит на рф ответственность за причиненный вред.

Однако, по информации источников, если рф откажется, можно будет претендовать на замороженные активы.

По словам источников, говоривших на условиях анонимности, сейчас обсуждение проходит на техническом уровне, то есть политическое решение еще не принято.

Bloomberg отмечает, что план может предусматривать создание специальной компании, которая будет выпускать облигации по нулевой купонной ставке, обеспеченные залогом, подлежащим досрочному погашению. Будет создана иерархия залога, в которой будут использоваться активы Euroclear, а также банки.

Дискуссии сосредоточены на долгосрочных нуждах Киева и обособлены стремлением поддержать украинскую экономику в краткосрочной перспективе.

Ранее мы писали, что Бельгия предложила G7 план использования российских замороженных активов в пользу Украины.

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