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  1. В Украине
  2. / Общество

Стало известно, могут ли гарантийный талон предоставлять в электронном виде.

08:00, 5 февраля 2024
Если продавец предоставляет гарантийные обязательства в электронной форме, потребитель также должен предоставить продавцу необходимую информацию, идентифицирующую товар и доступ к гарантийному талону в электронной форме.
Стало известно, могут ли гарантийный талон предоставлять в электронном виде.
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В Украине права потребителей защищаются соответствующим законодательством. Да, при покупке бытовых товаров потребитель получит гарантийный талон.

В Кабмине утвердили постановление №1251, которое установит новый порядок гарантийного ремонта (обслуживания) или гарантийной замены технически сложных бытовых товаров. Документ предусматривает оцифровку предоставления гарантийных услуг для покупателей бытовой техники и мобильных телефонов. Об этом сообщает Государственная служба Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Так, согласно указанному Порядку, эксплуатационные документы на товар, содержащие гарантийный талон и информацию о товаре, предоставляются потребителю в бумажной или электронной форме через официальный веб-сайт производителя не позднее момента передачи товара.

Информация о товаре должна включать, в частности:

  • наименование товара,
  • модель,
  • серийный номер,
  • дату изготовления товара,
  • основные потребительские свойства,
  • характеристики товара,
  • правила и условия хранения и безопасного использования товара,
  • гарантийные обязательства, предоставленные производителем (продавцом) по товару,
  • гарантийный срок,
  • срок службы товара,
  • в случае необходимости сведения о действиях потребителя по истечении срока службы товара и о возможных последствиях невыполнения таких действий,
  • наименование и адрес производителя (или импортера),
  • наименование и адрес сервисного центра,
  • информацию о товаре, который при определенных условиях может оказать опасное влияние на жизнь, здоровье и имущество потребителя, и о возможных последствиях такого влияния.

В ведомстве отметили, что производитель может предоставить потребителю доступ к эксплуатационным документам на товар, которые размещены на официальном вебсайте производителя, информация о котором указывается непосредственно на товаре и/или на упаковке или сопроводительных документах, которые вместе с товаром передаются потребителю или другим способом ( в доступной наглядной форме).

«Для осуществления гарантийного ремонта или гарантийной замены товар принимается продавцом (сервисным центром) после предъявления потребителем расчетного документа, предусмотренного Законом Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг», и гарантийного талона при целостности предусмотренных эксплуатационными документами пломб на товаре», – говорится в сообщении.

Если производитель (продавец) предоставляет гарантийные обязательства в электронной форме, потребитель также должен предоставить продавцу (сервисному центру) необходимую информацию, которая идентифицирует товар и предоставляет доступ к гарантийному талону в электронной форме.

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