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Стало відомо, чи можуть гарантійний талон надавати в електронному вигляді

08:00, 5 лютого 2024
Якщо продавець надає гарантійні зобов'язання в електронній формі, споживач також повинен надати продавцю необхідну інформацію, яка ідентифікує товар та надає доступ до гарантійного талона в електронній формі.
Стало відомо, чи можуть гарантійний талон надавати в електронному вигляді
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В Україні права споживачів захищаються відповідним законодавством. Так, при купівлі побутових товарів споживач отримає гарантійний талон.

У Кабміні затвердили постанову №1251, яка встановлю новий Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів. Документом передбачається оцифрування надання гарантійних послуг для покупців побутової техніки та мобільних телефонів. Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Так, відповідно до зазначеного Порядку, експлуатаційні документи на товар, що містять гарантійний талон та інформацію про товар, надаються споживачеві у паперовій або в електронній формі через офіційний вебсайт виробника не пізніше моменту передачі товару.

Інформація про товар має включати, зокрема:

  • найменування товару,
  • модель,
  • серійний номер,
  • дату виготовлення товару,
  • основні споживчі властивості,
  • характеристики товару,
  • правила та умови зберігання і безпечного використання товару,
  • гарантійні зобов’язання, надані виробником (продавцем) щодо товару,
  • гарантійний строк,
  • строк служби товару,
  • в разі потреби відомості про дії споживача після закінчення строку служби товару та про можливі наслідки невиконання таких дій,
  • найменування та адресу виробника (або імпортера),
  • найменування та адресу сервісного центру,
  • інформацію про товар, який за певних умов може мати небезпечний вплив на життя, здоров’я і майно споживача, та про можливі наслідки такого впливу.

У відомстві зазначили, що виробник може надати споживачеві доступ до експлуатаційних документів на товар, які розміщені на офіційному вебсайті виробника, інформація про який зазначається безпосередньо на товарі та/або на упаковці чи супровідних документах, що разом з товаром передаються споживачеві, чи іншим способом (у доступній наочній формі).

«Для здійснення гарантійного ремонту або гарантійної заміни товар приймається продавцем (сервісним центром) після пред’явлення споживачем розрахункового документа, передбаченого Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», та гарантійного талону за умови цілісності передбачених експлуатаційними документами пломб на товарі», – йдеться у повідомленні.

Якщо виробник (продавець) надає гарантійні зобов'язання в електронній формі, споживач також повинен надати продавцю (сервісному центру) необхідну інформацію, яка ідентифікує товар та надає доступ до гарантійного талона в електронній формі.

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