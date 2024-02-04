Бій між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі перенесли на 18 травня

Цей поєдинок стане першим в історії світового боксу, коли на кону будуть всі чотири пояси.

Бій Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі за чотири основних титули чемпіона світу в надважкій вазі який був призначений на 17 лютого, перенесено. Про це повідомляє Суспільне Спорт із посиланням на промоутерську компанію британця Queensberry Promotions.

Поєдинок перенесено на 18 травня 2024 року.

Місце проведення поєдинку не змінилось – він пройде у саудівському Ер-Ріяді. Усик і Ф'юрі боротимуться за звання абсолютного чемпіона – першого у надважкій вазі з 1999 року.

На кону — всі чотири чемпіонські пояси: WBA, WBO та IBF, якими володіє українець, і WBC, що належить британцю.

Цей поєдинок стане першим в історії світового боксу, коли на кону будуть всі чотири пояси.

Організацією бою у місті Ер-Ріяд займається Туркі Аль аш-Шейх, голова Головного управління з питань розваг Саудівської Аравії.

Аль аш-Шейх повідомив, що в умовах проведення бою з'явилась нова деталь. За словами функціонера, якщо один з боксерів не зможе вийти на поєдинок 18 травня, то заплатить 10 мільйонів доларів компенсації іншому.

«Остання спроба, коли ми можемо провести цей бій, і я визначив дату — 18 травня. Я маю гарантії від обох боксерів — 10 мільйонів [доларів], якщо хтось відмовиться від бою [отримає його суперник]. 10 мільйонів не від нас, ми гарантуємо це — 10 мільйонів з їхніх особистих коштів», — заявив він.

Раніше ми повідомляли, що вийшов ефектний проморолик майбутнього бою між Олександром Усиком і та Тайсоном Ф'юрі.

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