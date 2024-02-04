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Очільник МЗС Великої Британії Девід Кемерон закликав припинити розмови про патову ситуацію у війні

19:50, 4 лютого 2024
Він додав, що Британія повинна зробити все можливе, щоб згуртувати інші країни на підтримку України.
Очільник МЗС Великої Британії Девід Кемерон закликав припинити розмови про патову ситуацію у війні
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Велика Британія повинна зробити все можливе, щоб згуртувати інші країни на підтримку України й припинити розмови про патову ситуацію у війні. Про це заявив міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон, передає The Sunday Times.

«путін вже зазнав величезної стратегічної поразки, і нам потрібно припинити розмови про патову ситуацію або про те, що час не на боці України», — зазначив він.

Кемерон заявив, що економіка Великої Британії в 25 разів більша за російську, тому вона абсолютно точно може продемонструвати, що час на їхньому боці, а не на боці путіна.

Міністр додав, що це послання він намагатиметься донести до Дональда Трампа, якщо той стане президентом США.

Він також заявив, що найбільше хвилюється саме за Україну, «тому що для мене це виклик нашому поколінню».

«Це як у 1930-х роках, коли ми не зробили достатньо, щоб зупинити агресію (нацистської Німеччини)... Вторгнення путіна в Україну є найбільш кричущим прикладом вторгнення однієї держави в іншу», – наголосив Кемерон.

Відкидаючи твердження парламентського комітету з питань розвідки та безпеки про те, що Британія «сильно недооцінила» загрозу з боку рф під час його прем'єрства в 2010-2016 роках, глава МЗС сказав, що Лондон був лідером у закликах до санкцій після вторгнення путіна до Криму в 2014 році.

«Тоді це було набагато складнішим аргументом через певну «плутанину» навколо того, що відбувалося в політичному плані в Україні (після втечі Януковича). Але я не був розгублений... Було зрозуміло, що це було вторгнення, але це ускладнювалось тим, що були інші країни в Європі, які не хотіли запроваджувати санкції та чинити тиск», – визнав Кемерон.

Раніше ми писали, що депутати парламенту Великої Британії заявили, що Збройні сили країни не готові до війни «високої інтенсивності» в період загострення глобальної нестабільності. 

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