Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон призвал прекратить разговоры о патовой ситуации в войне

Он добавил, что Британия должна сделать все возможное, чтобы сплотить другие страны в поддержку Украины.

Великобритания должна сделать все возможное, чтобы сплотить другие страны в поддержку Украины и прекратить разговор о патовой ситуации в войне. Об этом заявил министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон, передает The Sunday Times.

«путин уже потерпел огромное стратегическое поражение, и нам нужно прекратить разговоры о патовой ситуации или о том, что время не на стороне Украины», — отметил он.

Кэмерон заявил, что экономика Великобритании в 25 раз больше российской, поэтому она точно может продемонстрировать, что время на их стороне, а не на стороне путина.

Министр добавил, что это послание он постарается донести до Дональда Трампа, если тот станет президентом США.

Он также заявил, что больше всего волнуется именно за Украину, «так как для меня это вызов нашему поколению».

«Это как в 1930-х годах, когда мы не сделали достаточно, чтобы остановить агрессию (нацистской Германии)... Вторжение путина в Украину является самым вопиющим примером вторжения одного государства в другое», - подчеркнул Кэмерон.

Отвергая утверждение парламентского комитета по вопросам разведки и безопасности о том, что Британия «сильно недооценила» угрозу со стороны рф во время его премьерства в 2010-2016 годах, глава МИД сказал, что Лондон был лидером в призывах к санкциям после вторжения путина в Крым в 2014 году.

«Тогда это было гораздо более сложным аргументом из-за определенной «путаницы» вокруг того, что происходило в политическом плане в Украине (после бегства Януковича). Но я не был растерян... Было ясно, что это было вторжение, но это осложнялось тем, что были другие страны в Европе, которые не хотели вводить санкции и оказывать давление», – признал Кэмерон.

Ранее мы писали, что депутаты парламента Великобритании заявили, что вооруженные силы страны не готовы к войне высокой интенсивности в период обострения глобальной нестабильности.

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