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  1. В Украине

Как устанавливают связь заболевания с условиями труда работников: разъяснение

07:36, 5 февраля 2024
При подозрении наличия у работника хронического профессионального заболевания с целью установления диагноза составляется санитарно-гигиеническая характеристика условий труда.
Как устанавливают связь заболевания с условиями труда работников: разъяснение
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Государственная служба Украины по вопросам труда объяснила, как устанавливается связь заболевания с условиями труда работников.

Так, порядок выявления у работника подозрения на профессиональное заболевание, установление и подтверждение профессионального заболевания, а также формы соответствующих документов, определенные и утвержденные постановлением Кабинета Министров Украины от 17 апреля 2019 г. №337 «Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве».

При подозрении наличия у работника хронического профессионального заболевания (отравление) с целью установления диагноза составляется санитарно-гигиеническая характеристика условий труда.

Санитарно-гигиеническая характеристика составляется врачом по гигиене труда территориального органа Гоструда по фактическому местонахождению предприятия (учреждения, организации), где работает больной, по запросу руководителя учреждения здравоохранения, обеспечивающего предоставление вторичной (специализированной) медицинской помощи, по предоставлению врача-профпатолога .

Отнесение заболевания к хроническому профессиональному осуществляется в соответствии с процедурой установления связи заболевания с условиями труда, согласно указанному выше Порядку и Перечню профессиональных заболеваний, утвержденному постановлением Кабинета Министров от 8 ноября 2000 г. № 1662 «Об утверждении перечня профессиональных заболеваний».

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