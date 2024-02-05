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  1. В Украине

На Закарпатье во время ремонта больницы подрядчик присвоил более 750 тысяч

07:19, 5 февраля 2024
Путем злоупотребления служебным положением подрядчик незаконно завладел денежными средствами из местного бюджета на ремонт больницы в Перечине.
На Закарпатье во время ремонта больницы подрядчик присвоил более 750 тысяч
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На Закарпатье направили в суд обвинительный акт в отношении директора ООО по фактам завладения более 750 тыс. грн на ремонте больницы в Перечине. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, подрядчик путем злоупотребления служебным положением незаконно завладел денежными средствами из местного бюджета на ремонте больницы в Перечине. Ущерб обществу от противоправных действий предпринимателя составил почти 756 тыс. грн.

Речь идет о реконструкции одного из корпусов медучреждения, замене окон в другом и капитальном ремонте системы отопления.

Установлено, что обвиняемый фальсифицировал строительную документацию, внося туда заведомо ложные данные об объемах и стоимости выполненных работ. Некоторые из них совсем не выполнили или выполнили с нарушениями строительных норм.

В дальнейшем глава общества совершил ряд финансовых операций по легализации (отмыванию) неправомерно полученных средств.

В частности, переводил их на депозитные счета, а также рассчитывался с ФЛП за якобы проведенные работы на объектах, хотя предприниматель не предоставил обвиняемому никаких услуг.

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