Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Глава КХС ВС Лариса Рогач об отмене Хозяйственного кодекса Украины: «Должен быть баланс между стремлением законодателя и возможными негативными последствиями»

Ликвидация Хозяйственного кодекса Украины не решит возникшие в правоприменении вопросы, – председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Лариса Рогач.

«Судебная система нуждается не в радикальном реформировании, а в длительном совершенствовании – и это сложный и долгий путь», - судья КХС ВС, экс-председатель ВСП Игорь Бенедисюк

Полномочиями по рассмотрению «инвестиционных» споров можно было бы наполнить Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности, который все еще находится на этапе создания.

Обновление Верховного Суда, право на прослушивание, реформа Налоговой службы, – какие приоритеты определили Послы G7 на 2024 год

Послы отмечают проверку добропорядочности судей, реформу БЭБ, Налоговой и таможенной служб, а также предоставление другим уполномоченным учреждениям возможности проводить прослушивание отдельно от СБУ.

Судам дадут 15 дней на рассмотрение дел об аресте счетов уклонистов, – какие изменения в КАСУ предусматривает законопроект о мобилизации

Кабмин предложил, чтобы у судов было 15 дней на рассмотрение дел по заявлениям ТЦК о наложении ареста на средства и другие ценности уклониста или ограничении в управлении авто, а решения судов будут подлежать немедленному исполнению.

Кабмин готовит законопроект о противодействии злоупотреблению адвокатами процессуальными правами, — министр юстиции

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что Правительство работает над законопроектом, по которому будут введены меры против затягивания дел на этапе судебного разбирательства со стороны защиты.

  1. В мире

Армия Великобритании не готова к войне высокой интенсивности, — парламент

17:54, 4 февраля 2024
Депутаты обеспокоены кризисом в наборе и содержании как регулярного персонала, так и резервистов, поскольку оперативные требования усложняют восстановление и подготовку.
Армия Великобритании не готова к войне высокой интенсивности, — парламент
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Депутаты парламента Великобритании заявили, что вооруженные силы страны не готовы к войне «высокой интенсивности» в период обострения глобальной нестабильности. Об этом сообщает BBC.

Указано, что британские военные останутся плохо подготовленными, если правительство не решит проблему нехватки личного состава и оборудования, говорится в новом отчете комитета по обороне Палаты общин.

Согласно его выводам, военнослужащие увольняются быстрее, чем их можно набрать, и что «предложение» для них должно быть улучшено.

В отчете «Готов к войне?» Речь идет о том, что, хотя «вопрос национальной гордости» состоит в том, что вооруженные силы всегда находят способ действовать, «перенапряжение негативно влияет на готовность к ведению боевых действий высокой интенсивности из-за быстрого темпа операций и других обязательств».

Депутаты заявили, что они все больше обеспокоены кризисом в наборе и содержании как регулярного персонала, так и резервистов, поскольку оперативные требования усложняют возобновление и подготовку.

Как следствие, указывает профильный комитет, «не удивительно, что больше людей покидают Вооруженные силы, чем вступают в них».

Еще одним вопросом, который вызывает беспокойство законодателей, является то, что 1,95 млрд фунтов (2,28 млрд евро), выделенных на увеличение запасов боеприпасов в прошлогоднем бюджете, могут быть использованы для покрытия существующего дефицита ресурсов, а не для пополнения и усиления способностей армии.

Депутаты призвали Минобороны пересмотреть и предоставить разбивку распределения средств, обещанных в бюджетах на осень 2022 и весну 2023 года. Цель минобороны - увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП.

Профильный комитет также призвал к совершенствованию процессов закупок в целях увеличения промышленного потенциала Великобритании и производства боеприпасов как в контексте войны в Украине, так и любой будущей войны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на отсрочку: как на практике доказать и какие изменения предлагает законопроект о мобилизации
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Лиска
    Ігор Лиска
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Валентина Новик
    Валентина Новик
    суддя Святошинського районного суду міста Києва