Армия Великобритании не готова к войне высокой интенсивности, — парламент

Депутаты обеспокоены кризисом в наборе и содержании как регулярного персонала, так и резервистов, поскольку оперативные требования усложняют восстановление и подготовку.

Депутаты парламента Великобритании заявили, что вооруженные силы страны не готовы к войне «высокой интенсивности» в период обострения глобальной нестабильности. Об этом сообщает BBC.

Указано, что британские военные останутся плохо подготовленными, если правительство не решит проблему нехватки личного состава и оборудования, говорится в новом отчете комитета по обороне Палаты общин.

Согласно его выводам, военнослужащие увольняются быстрее, чем их можно набрать, и что «предложение» для них должно быть улучшено.

В отчете «Готов к войне?» Речь идет о том, что, хотя «вопрос национальной гордости» состоит в том, что вооруженные силы всегда находят способ действовать, «перенапряжение негативно влияет на готовность к ведению боевых действий высокой интенсивности из-за быстрого темпа операций и других обязательств».

Депутаты заявили, что они все больше обеспокоены кризисом в наборе и содержании как регулярного персонала, так и резервистов, поскольку оперативные требования усложняют возобновление и подготовку.

Как следствие, указывает профильный комитет, «не удивительно, что больше людей покидают Вооруженные силы, чем вступают в них».

Еще одним вопросом, который вызывает беспокойство законодателей, является то, что 1,95 млрд фунтов (2,28 млрд евро), выделенных на увеличение запасов боеприпасов в прошлогоднем бюджете, могут быть использованы для покрытия существующего дефицита ресурсов, а не для пополнения и усиления способностей армии.

Депутаты призвали Минобороны пересмотреть и предоставить разбивку распределения средств, обещанных в бюджетах на осень 2022 и весну 2023 года. Цель минобороны - увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП.

Профильный комитет также призвал к совершенствованию процессов закупок в целях увеличения промышленного потенциала Великобритании и производства боеприпасов как в контексте войны в Украине, так и любой будущей войны.

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