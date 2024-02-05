Немецкий волонтер избежал штрафа за пьяное ДТП из-за отсутствия переводчика

Проверка водителя на алкотестере показала 1,75 промилле алкоголя.

Во Львове суд закрыл дело о совершении ДТП в нетрезвом состоянии гражданином Германии. Проверка на алкотестере показала у него 1,75 промилле алкоголя, что почти в девять раз превышает допустимую норму, но полиция не снабдила водителя переводчиком. Об этом сообщает zaxid.net.

Как стало известно, волонтер из Германии управлял автомобилем Land Rover Discovery 4. Он совершил ДТП на пересечении ул. Зерновой и просп. Черновола в центре Львова. Мужчина был не внимательным и въехал в авто впереди Kia Sportage.

На место вызвали полицию, обнаружившую у водителя Land Rover признаки алкогольного опьянения, он прошел проверку на драгере, которая показала у иностранца 1,75 промилле алкоголя, что почти в девять раз превышает допустимую норму. Относительно водителя составили протокол за совершение ДТП и пьяную езду.

В суде адвокат иностранца сообщила, что полицейские грубо нарушили его права, в частности, не обеспечили переводчиком и не сообщили, что он имеет право пройти проверку на состояние опьянения в медучреждении.

Судья закрыл дело о совершении ДТП из-за отсутствия состава админправонарушения. Постановление можно обжаловать.

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