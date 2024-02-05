Німецький волонтер уник штрафу за п’яну ДТП через відсутність перекладача

Перевірка водія на алкотестері показала 1,75 проміле алкоголю.

У Львові суд закрив справу про вчинення ДТП у нетверезому стані громадянином Німеччини. Перевірка на алкотестері показала у нього 1,75 проміле алкоголю, що майже у дев’ять разів перевищує допустиму норму, но поліція не забезпечила водія перекладачем. Про це повідомляє zaxid.net.

Як стало відомо, волонтер з Німеччини керував авто Land Rover Discovery 4. Він вчинив ДТП на перетині вул. Зернової та просп. Чорновола, що у центрі Львова. Чоловік був не уважним та в’їхав у авто Kia Sportage, яке пригальмувало попереду.

На місце викликали поліцію, яка виявила у водія Land Rover ознаки алкогольного сп’яніння, він пройшов перевірку на драгері, яка показала у іноземця 1,75 проміле алкоголю, що майже у дев’ять разів перевищує допустиму норму. Щодо водія склали протокол за вчинення ДТП та п’яну їзду.

У суді адвокатка іноземця повідомила, що поліцейські грубо порушили його права, зокрема не забезпечили перекладачем та не повідомили, що він має право пройти перевірку на стан сп’яніння у медзакладі.

Суддя закрив справу про вчинення ДТП через відсутність складу адмінправопорушення. Постанову ще можна оскаржити.

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