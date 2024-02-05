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Як встановити батьківство, якщо при народженні дитину записали за прізвищем матері: відповідь Мін’юсту

11:03, 5 лютого 2024
Міністерство юстиції роз’яснило, чому важливо юридично визнавати батьківство і як це зробити, якщо при народженні дитину записали за прізвищем матері.
Як встановити батьківство, якщо при народженні дитину записали за прізвищем матері: відповідь Мін’юсту
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Часто батьки з різних причин вчасно не оформлюють батьківство щодо власної дитини. Сина чи доньку записують за прізвищем матері. Як наслідок – дитина позбавлена можливості отримувати визначені законом виплати та пільги, пов’язані зі статусом батька, зокрема й після його смерті.

Міністерство юстиції роз’яснило, чому важливо юридично визнавати батьківство і як це зробити, якщо при народженні дитину записали за прізвищем матері.

Юридичні наслідки батьківства

Юридичне оформлення батьківства має важливе значення  як для самої дитини, так і для її батьків. Зокрема, встановлений відповідно до закону факт батьківства зумовлює низку юридичних наслідків, як от:

  • обовʼязок батька утримувати дитину до повноліття (за певних обставин довше);
  • право дитини на соціальне забезпечення, якщо батько має спеціальний статус, пов’язаний з трудовою діяльністю (наприклад, батько є військовослужбовцем, поліцейським тощо);
  • право дитини на соціальне і пенсійне забезпечення у разі смерті чи загибелі батька, в тому числі й у разі загибелі батька, який є військовослужбовцем, що загинув під час виконання військового обов’язку;
  • право дитини на спадкування після смерті батька.

«Якщо батьки дитини перебувають у шлюбі або ж батько визнав батьківство щодо дитини в  добровільному порядку, процедура оформлення батьківства – проста і зрозуміла. У такому випадку не виникає потреби довго доводити в суді чи інших органах право на отримання усіх благ і пільг, з якими пов’язана реалізація сімейних, цивільних, соціальних, пенсійних і спадкових прав», – пояснює юристка Тиврівського бюро правової допомоги Ярослава Мачай

Однак на практиці бувають різні ситуації. Так, відповідно до статті 135 Сімейного кодексу України при народженні дитини у матері, яка не перебуває у шлюбі, у випадках, коли немає спільної заяви батьків, заяви батька або рішення суду, запис про батька дитини у книзі реєстрації народжень провадиться за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини записуються за її вказівкою.

Згодом, коли виникає потреба встановити батьківство, може бути кілька способів розвʼязати це питання, усе залежить від обставин.

Якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі, але чоловік визнає батьківство

Якщо батьки дитини офіційно не одружені, походження дитини від матері визначається на підставі документа закладу охорони здоров'я про народження жінкою дитини та за заявою матері й батька дитини. А походження дитини від батька – за заявою жінки та чоловіка. Таку заяву можна подавати як до, так і після народження дитини до органу державної реєстрації актів цивільного стану.

Алгоритм дій

Для цього треба звернутися до органу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) і подати спільну заяву про визнання батьківства та визначення прізвища, імені та по батькові дитини для внесення відомостей про батька дитини до Державного реєстру актів цивільного стану.

Окрім заяви, до органу ДРАЦС батьки подають паспорт громадянина України або паспорт громадянина іншої держави (у разі, якщо хтось із батьків є іноземцем).

Якщо мати та батько дитини не перебувають у шлюбі і чоловік не визнав батьківство

У випадку, коли мати та батько дитини не перебувають у шлюбі й в добровільному порядку батько дитини не визнав батьківство, походження дитини від батька визначається за рішенням суду (стаття 125 Сімейного кодексу України). Такий порядок встановлення батьківства застосовують і тоді, коли батько помер чи загинув, зокрема на війні, не визнавши за життя свого батьківства щодо дитини.

«Щоб довести в суді невизнане батьківство, необхідні докази. Це насамперед документи, які підтверджують факт народження дитини, факт проживання осіб однією сім’єю без реєстрації шлюбу, результати судової генетично-молекулярної експертизи, показання свідків. Процедура визнання батьківства і процедура встановлення факту батьківства у суді  у разі смерті батька займе певний час та потребуватиме коштів, адже доведеться сплатити витрати, пов’язані з розглядом справи, та судові витрати», – зазначає Ярослава Мачай.

Алгоритм дій

Для юридичного оформлення батьківства в судовому порядку,  матері дитини потрібно звернутися до суду з позовною заявою про визнання батьківства батьком дитини. Щоб довести батьківство після смерті батька, необхідно також звертатися із заявою до суду.

Отже, наголошує юристка, юридичне оформлення батьківства невідкладно після народження дитини дає змогу і дитині, і її матері, а в окремих випадках – і батькові відразу користуватися усіма гарантованими благами та пільгами, які є юридичними наслідками визнаного батьківства, а також забезпечує невідкладну реалізацію і захист сімейних, цивільних, соціальних, пенсійних і спадкових прав.

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