Безготівкові платежі українців зросли майже на 10%

Частка безготівкових операцій за сумою сягнула 65,4%.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

НБУ повідомив, що безготівкові розрахунки українців платіжними картками продовжують зростати. Так, за січень-вересень 2025 року українці здійснили 7 069,4 млн операцій платіжними картками на загальну суму 5 217,6 млрд грн. З них безготівковими були 6 745,7 млн операцій на 3 414,2 млрд грн — це на 11,7% більше за кількістю та на 9,9 % за сумою порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Частка безготівкових розрахунків за сумою становила 65,4 % (рік тому — 64,8%), за кількістю — 95,4% (рік тому — 94,5%).

59,6% активних карток були безконтактними. Кількість токенізованих карток зросла на 13 % з початку року — до 18,6 млн штук. Серед усіх активних карток токенізованими є 31,5%.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.