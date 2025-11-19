  1. В Україні

Безготівкові платежі українців зросли майже на 10%

09:24, 19 листопада 2025
Частка безготівкових операцій за сумою сягнула 65,4%.
Безготівкові платежі українців зросли майже на 10%
НБУ повідомив, що безготівкові розрахунки українців платіжними картками продовжують зростати. Так, за січень-вересень 2025 року українці здійснили 7 069,4 млн операцій платіжними картками на загальну суму 5 217,6 млрд грн. З них безготівковими були 6 745,7 млн операцій на 3 414,2 млрд грн — це на 11,7% більше за кількістю та на 9,9 % за сумою порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Частка безготівкових розрахунків за сумою становила 65,4 % (рік тому — 64,8%), за кількістю — 95,4% (рік тому — 94,5%).

59,6% активних карток були безконтактними. Кількість токенізованих карток зросла на 13 % з початку року — до 18,6 млн штук. Серед усіх активних карток токенізованими є 31,5%.

гроші НБУ

