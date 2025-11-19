Безналичные платежи украинцев выросли почти на 10%

Доля безналичных операций по сумме достигла 65,4%.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

НБУ сообщил, что безналичные расчеты украинцев платежными картами продолжают расти. Так, за январь-сентябрь 2025 года украинцы осуществили 7 069,4 млн операций платежными картами на общую сумму 5 217,6 млрд грн. Из них безналичными были 6 745,7 млн операций на 3 414,2 млрд грн — это на 11,7% больше по количеству и на 9,9% по сумме по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Доля безналичных расчетов по сумме составила 65,4% (год назад — 64,8%), по количеству — 95,4% (год назад — 94,5%).

59,6% активных карт были бесконтактными. Количество токенизированных карт выросло на 13% с начала года — до 18,6 млн штук. Среди всех активных карт токенизированными являются 31,5%.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.