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  1. В Украине

Как установить отцовство, если при рождении ребенка записали по фамилии матери: ответ Минюста

11:03, 5 февраля 2024
Министерство юстиции разъяснило, почему важно юридически признавать отцовство и как это сделать, если при рождении ребенка записали по фамилии матери.
Как установить отцовство, если при рождении ребенка записали по фамилии матери: ответ Минюста
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Часто родители по разным причинам вовремя не оформляют отцовство собственного ребенка. Сына или дочь записывают по фамилии матери. В результате ребенок лишен возможности получать определенные законом выплаты и льготы, связанные со статусом отца, в том числе и после его смерти.

Министерство юстиции разъяснило, почему важно юридически признавать отцовство и как это сделать, если при рождении ребенка записали по фамилии матери.

Юридические последствия отцовства

Юридическое оформление отцовства имеет важное значение как для самого ребенка, так и для его родителей. В частности, установленный в соответствии с законом факт отцовства обуславливает ряд юридических последствий, таких как:

  • обязанность отца содержать ребенка до совершеннолетия (при определенных обстоятельствах дольше);
  • право ребенка на социальное обеспечение, если отец имеет специальный статус, связанный с трудовой деятельностью (например, отец является военнослужащим, полицейским и т.п.);
  • право ребенка на социальное и пенсионное обеспечение в случае смерти или гибели отца, в том числе и в случае гибели отца, являющегося военнослужащим, погибшим при исполнении воинского долга;
  • право ребенка на наследование после смерти отца.

«Если родители ребенка состоят в браке или же отец признал отцовство относительно ребенка в добровольном порядке, процедура оформления отцовства – проста и понятна. В таком случае не возникает необходимости долго доказывать в суде или других органах право на получение всех благ и льгот, с которыми связана реализация семейных, гражданских, социальных, пенсионных и наследственных прав», – объясняет юрист Тивровского бюро правовой помощи Ярослава Мачай.

Однако на практике бывают разные ситуации. Так, согласно статье 135 Семейного кодекса Украины при рождении ребенка у матери, не состоящей в браке, в случаях, когда нет общего заявления родителей, заявления отца или решения суда, запись об отце ребенка в книге регистрации рождений производится по фамилии и гражданству матери , а имя и отчество отца ребенка записываются по его указанию.

Впоследствии, когда возникает необходимость установить отцовство, возможно несколько способов решить этот вопрос, все зависит от обстоятельств.

Если мать и отец ребенка не состоят в браке, но мужчина признает отцовство

Если родители ребенка официально не замужем, происхождение ребенка от матери определяется на основании документа учреждения здравоохранения о рождении женщиной ребенка и по заявлению матери и отца ребенка. А происхождение ребенка от отца – по заявлению женщины и мужчины. Такое заявление можно подавать как до, так и после рождения ребенка в орган государственной регистрации актов гражданского состояния.

Алгоритм действий

Для этого следует обратиться в орган государственной регистрации актов гражданского состояния и подать совместное заявление о признании отцовства и определения фамилии, имени и отчества ребенка для внесения сведений об отце ребенка в Государственный реестр актов гражданского состояния.

Кроме заявления, в орган ГРАГС родители представляют паспорт гражданина Украины или паспорт гражданина другого государства (в случае, если кто-то из родителей является иностранцем).

Если мать и отец ребенка не состоят в браке и муж не признал отцовство

В случае, когда мать и отец ребенка не состоят в браке и в добровольном порядке отец ребенка не признал отцовство, происхождение ребенка от отца определяется по решению суда (статья 125 Семейного кодекса Украины). Такой порядок установления отцовства применяют и тогда, когда отец умер или погиб, в том числе на войне, не признав жизнью своего отцовства в отношении ребенка.

«Чтобы доказать в суде непризнанное отцовство, необходимы доказательства. Это, прежде всего, документы, подтверждающие факт рождения ребенка, факт проживания лиц одной семьей без регистрации брака, результаты судебной генетически-молекулярной экспертизы, свидетельские показания. Процедура признания отцовства и процедура установления факта отцовства в суде в случае смерти отца займет определенное время и потребует средств, ведь придется оплатить расходы, связанные с рассмотрением дела, и судебные издержки», – отмечает Ярослав Мачай.

Алгоритм действий

Для юридического оформления отцовства в судебном порядке матери ребенка нужно обратиться в суд с исковым заявлением о признании отцовства отцом ребенка. Чтобы доказать отцовство после смерти отца, необходимо также обращаться с заявлением в суд.

Итак, отмечает юрист, юридическое оформление отцовства безотлагательно после рождения ребенка позволяет и ребенку, и его матери, а в отдельных случаях – и отцу сразу пользоваться всеми гарантированными благами и льготами, являющимися юридическими последствиями признанного отцовства, а также обеспечивает неотложную реализацию и защиту семейных, гражданских, социальных, пенсионных и наследственных прав

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