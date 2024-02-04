Оккупанты доукомплектуют элитный отряд «смертников», — Центр нацсопротивления

В рф сформировали новый штурмовой спецотряд.

В рф из завербованных на войну против Украины заключенных сформировали новый штурмовой специальный отряд "шторм гладиатор". Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

Отмечается, что это привилегированный полусекретный батальон, состоящий из нескольких сотен осужденных с боевым опытом, и назван "гладиаторами" в честь бывшего генерала 58-й армии с позывным Спартак.

Батальоном командует осужденный за жестокое убийство эксполицейский. В настоящее подразделение отбирают людей с высоким уровнем физической подготовки, опытом службы в силовых структурах, а также ветеранов боевых действий.

Кроме этого, на учебном полигоне "гладиаторов" тренируют, в частности, бывшие "вагнеровцы" и кадыровцы из подразделения "Ахмат", составляющие росгвардию.

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