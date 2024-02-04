Окупанти доукомплектовують елітний загін «смертників», — Центр нацспротиву

У рф сформували новий штурмовий спецзагін.

У рф із завербованих на війну проти України ув’язнених сформували новий штурмовий спеціальний загін "шторм гладіатор". Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Зазначається, що це привілейований напівсекретний батальйон, який складається з декількох сотень засуджених із бойовим досвідом, і названий "гладіаторами" на честь колишнього генерала 58-ї армії з позивним Спартак.

Батальйоном командує засуджений за жорстоке вбивство експоліцейський. В даний підрозділ відбирають людей з високим рівнем фізичної підготовки, досвідом служби в силових структурах, а також ветеранів бойових дій.

Крім цього, на навчальному полігоні "гладіаторів" тренують, зокрема, колишні "вагнерівці" та кадирівці з підрозділу "Ахмат", що є складовою росгвардії.

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