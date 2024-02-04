Коли профільний комітет Ради розгляне новий законопроєкт про мобілізацію: відповідь нардепа

Нардепи хочуть пояснень від Міноборони щодо повісток в е-кабінеті та деяких інших питань.

Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки може розглянути законопроєкт про мобілізацію за декілька засідань. Це може статися вже цього тижня. Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі телемарафону.

«Я думаю, що комітету зараз вже не дуже багато часу буде потрібно, тому що ми в принципі з першою редакцією детально ознайомилися. Зараз ми пройдемося по тому, що було змінено у порівнянні з першою редакцією. Я сподіваюсь, що за одне-два засідання ми пройдемо це питання», - сказав він.

Чернєв зазначив, що після розгляду законопроєкту Комітет з нацбезпеки буде приймати рішення, що буде з документом: або направити до сесійної зали, або доопрацювати його в комітеті.

«Подивимося, я думаю, що на цьому тижні комітет цей законопроєкт пройде», - зазначив депутат.

За його словами, на засідання комітету хочуть запросити представників Міністерства оборони, які є авторами законопроєкту. Від Міноборони хочуть почути, як на практиці можна реалізувати отримання повістки в електронному кабінеті військовозобов’язаного.

Як ми писали, Кабінет Міністрів України після доопрацювання вніс до Верховної Ради новий законопроєкт №10449, що стосується мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Додамо, держслужбовці не матимуть право на відстрочку від призову і бронюватися будуть не всі.

Разом з тим, головна новація оновленого законопроекту про мобілізацію — накладення обмежень на ухилянтів через суд. Тепер ТЦК має звернутися до суду, який може накласти на військовозобов'язаного обмеження. А повістки до військкомату збираються надсилати через електронний кабінет.

Ще ми писали, які зміни щодо мобілізації жінок передбачено у новому законопроекті.

Разом з тим, заступник голови комітету з питань нацбезпеки Єгор Чернєв зазначив, що законопроєкт про мобілізацію має багато правильних норм, однак очікується значна кількість правок.

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