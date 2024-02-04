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  1. В Украине

Когда профильный комитет Рады рассмотрит новый законопроект о мобилизации: ответ нардепа

17:35, 4 февраля 2024
Нардепы хотят пояснений от Минобороны по повесткам в е-кабинете и некоторых других вопросов.
Когда профильный комитет Рады рассмотрит новый законопроект о мобилизации: ответ нардепа
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Комитет Совета по национальной безопасности, обороне и разведке может рассмотреть законопроект о мобилизации за несколько заседаний. Это может произойти уже на этой неделе. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телемарафона.

«Я думаю, что комитету сейчас уже не очень много времени потребуется, потому что мы в принципе с первой редакцией подробно ознакомились. Сейчас мы пройдемся по тому, что изменили по сравнению с первой редакцией. Я надеюсь, что за одно-два заседания мы пройдем этот вопрос», - сказал он.

Чернев отметил, что после рассмотрения законопроекта Комитет по нацбезопасности будет принимать решение, которое будет с документом: либо направить в сессионный зал, либо доработать его в комитете.

«Посмотрим, я думаю, что на этой неделе комитет этот законопроект пройдет», - отметил депутат.

По его словам, на заседание комитета хотят пригласить представителей Министерства обороны, являющихся авторами законопроекта. От Минобороны хотят услышать, как на практике можно реализовать получение повестки в электронном кабинете военнообязанного.

Как мы писали, Кабинет Министров Украины после доработки внес в Верховную Раду новый законопроект №10449, касающийся мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

Также сообщалось, что Госслужащие не будут иметь право на отсрочку от призыва и бронироваться будут не все.

Еще известно, что главное новшество обновленного законопроекта о мобилизации — наложение ограничений на уклонистов через суд. Теперь ТЦК должен обратиться в суд, который может наложить на военнообязанного ограничения.

Кроме того, повестки в военкомат собираются посылать через электронный кабинет.

Еще стало известно, какие изменения относительно мобилизации женщин предусмотрены в новом законопроекте.

Вместе с тем, заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности Егор Чернев отметил, что у законопроекта о мобилизации много правильных норм, однако ожидается значительное количество правок.

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