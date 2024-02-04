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  1. В Україні

ПЦУ вилучила з церковного календаря день святого Олександра Невського

20:55, 4 лютого 2024
Синод Православної церкви скасував день пам'яті князя Олександра Невського.
ПЦУ вилучила з церковного календаря день святого Олександра Невського
Фото: ПЦУ
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Священний Синод Православної церкви України вилучив з церковного календаря день пам’яті князя Олександра Новгородського (Невського), який відзначали 23 листопада.Таке рішення було ухвалене на засіданні Синоду, передає пресслужба ПЦУ.

«За поданням Синодальної Календарної комісії було вирішено… вилучити з Церковного календаря Православної Церкви України день пам'яті блгв. Кн. Олександра Новгородського (Невського), у схимі Олексія, 23 листопада», – йдеться в повідомленні.

Натомість 23 листопада встановлено додатковий день вшанування пам'яті преподобного Олександра.

Також було вирішено додати до календаря такі пам’ятні дати:

  • у четверту суботу листопада – поминальний день в пам’ять всіх заморених голодом в Україні;
  • 26 листопада – день пам’яті преподобного Стиліана Пафлагонського;
  • перенести з 1 червня на 7 квітня день пам’яті святого прп. Юстина Челійського;
  • 3 лютого – свято знайдення мощей святителя Рафаїла (Заборовського), митрополита Київського і всієї Русі.

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