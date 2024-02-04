ПЦУ изъяла из церковного календаря день святого Александра Невского

Синод Православной церкви отменил день памяти князя Александра Невского.

Священный Синод Православной церкви Украины изъял из церковного календаря день памяти князя Александра Новгородского (Невского), который отмечали 23 ноября. Такое решение было принято на заседании Синода, передает пресс-служба ПЦУ.

«По представлению Синодальной Календарной комиссии было решено изъять из Церковного календаря Православной Церкви Украины день памяти блгв. Кн. Александра Новгородского (Невского), в схиме Алексея, 23 ноября», – говорится в сообщении.

23 ноября установлен дополнительный день памяти преподобного Александра.

Также было решено добавить в календарь следующие памятные даты:

в четвертую субботу ноября – поминальный день в память всех уморенных голодом в Украине;

26 ноября – день памяти преподобного Стилиана Пафлагонского;

перенести с 1 июня на 7 апреля день памяти святого прп. Юстина Челийского;

3 февраля – праздник обретения мощей святителя Рафаила (Заборовского), митрополита Киевского и всея Руси.

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