Украина уничтожила почти половину Черноморского флота рф, - ВМС

По словам спикера ВМС Дмитрия Плетенчука, враг имел 80 боевых единиц в составе Черноморского флота.

В начале полномасштабной войны Черноморский флот рф насчитывал около 80 боевых кораблей. Сейчас 25 из них уничтожены, еще 15 серьезно повреждены. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Он подчеркнул, что речь идет о больших десантных кораблях, подводных лодках, минных заградителях и т.д.

"Украина уже могла уничтожить или повредила треть Черноморского флота рф", – отметил он.

В то же время он подчеркнул, что россияне могут "привлечь в Черное море что-то из других морей".

"Они имеют сообщения с другими акваториями - с Каспийской флотилией, так же они могут внутренними водами даже из Балтики перетащить что-то вроде тех же ракетных катеров", - пояснил он, но добавил, что это не будет смысла.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.