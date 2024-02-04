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«Судебная система нуждается не в радикальном реформировании, а в длительном совершенствовании – и это сложный и долгий путь», - судья КХС ВС, экс-председатель ВСП Игорь Бенедисюк

Полномочиями по рассмотрению «инвестиционных» споров можно было бы наполнить Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности, который все еще находится на этапе создания.

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  1. В Украине

Украина уничтожила почти половину Черноморского флота рф, - ВМС

21:45, 4 февраля 2024
По словам спикера ВМС Дмитрия Плетенчука, враг имел 80 боевых единиц в составе Черноморского флота.
Украина уничтожила почти половину Черноморского флота рф, - ВМС
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В начале полномасштабной войны Черноморский флот рф насчитывал около 80 боевых кораблей. Сейчас 25 из них уничтожены, еще 15 серьезно повреждены. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Он подчеркнул, что речь идет о больших десантных кораблях, подводных лодках, минных заградителях и т.д.

"Украина уже могла уничтожить или повредила треть Черноморского флота рф", – отметил он.

В то же время он подчеркнул, что россияне могут "привлечь в Черное море что-то из других морей".

"Они имеют сообщения с другими акваториями - с Каспийской флотилией, так же они могут внутренними водами даже из Балтики перетащить что-то вроде тех же ракетных катеров", - пояснил он, но добавил, что это не будет смысла.

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