Україна знищила майже половину Чорноморського флоту рф, – ВМС

За словами речника ВМС Дмитра Плетенчука, ворог мав 80 бойових одиниць у складі Чорноморського флоту.

На початку повномасштабної війни Чорноморський флот рф налічував близько 80 бойових кораблів. Зараз 25 з них знищено, ще 15 серйозно пошкоджено Про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Він підкреслив, що мова йде про великі десантні кораблі, підводні човни, мінні загороджувачі тощо.

"Україна вже могла знищити або пошкодила третину Чорноморського флоту РФ", - зауважив він.

У той же час, він наголосив, що росіяни можуть "притягнути у Чорне море щось з інших морів".

"Вони мають сполучення з іншими акваторіями - з Каспійською флотилією, так само вони можуть внутрішніми водами навіть із Балтики перетягнути щось на кшталт тих самих ракетних катерів", - пояснив він, але додав, що це не матиме сенсу.

Нагадаємо, що українські дрони втопили російський ракетний катер "Івановець".

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