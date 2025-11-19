У застосунку «Мрія» з’явився розділ «Позашкілля» з гуртками та секціями

Понад 6000 занять у 20 категоріях можна знайти поруч із домом чи школою.

Фото: mon.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство освіти і науки повідомило про запуск у державному застосунку «Мрія» нового розділу «Мрія.Позашкілля», де зібрано дитячі гуртки та секції.

Тепер батьки й учні можуть шукати заняття поблизу дому чи школи, обирати безоплатні або платні варіанти, а також онлайн-курси. Кожен гурток має картку з описом, контактами та деталями.

За давними Міносвіти, до системи вже підключено понад 6000 гуртків у 20 категоріях — спорт, музика, програмування, наука тощо. Школи можуть самостійно додавати власні гуртки чи групи продовженого дня.

Для доступу до розділу необхідно оновити застосунок «Мрія» до останньої версії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.