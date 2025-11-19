В приложении «Мрія» появился раздел «Внешкольное образование» с кружками и секциями

Более 6000 занятий в 20 категориях можно найти рядом с домом или школой.

Министерство образования и науки сообщило о запуске в государственном приложении «Мрія» нового раздела «Мрія.Позашкілля», где собраны детские кружки и секции.

Теперь родители и ученики могут искать занятия рядом с домом или школой, выбирать бесплатные или платные варианты, а также онлайн-курсы. Каждый кружок имеет карточку с описанием, контактами и деталями.

По данным Министерства образования, к системе уже подключено более 6000 кружков в 20 категориях — спорт, музыка, программирование, наука и т. д. Школы могут самостоятельно добавлять собственные кружки или группы продленного дня.

Для доступа к разделу необходимо обновить приложение «Мрія» до последней версии.

