09:42, 19 листопада 2025
Міністр армії США Ден Дрісколл і Начальник штабу генерал Ренді Джордж прибули з неоголошеним візитом в Україну для відновлення переговорів щодо закінчення війни.
Трамп направив до Києва двох високопосадовців армії США: в чому мета візиту
Фото: CQ Roll Call/Zuma Press
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп направив до Києва делегацію високопоставлених посадовців з Пентагону, яка має провести переговори щодо відновлення діалогу про завершення російсько-української війни.

За інформацією Politico, візит американської делегації відбувається на тлі посилення Росією ракетних і дронових ударів по цивільній інфраструктурі України та пошуку західними партнерами нових шляхів забезпечення країни озброєнням у розпал війни.

«Основною метою візиту буде залучення українського керівництва до відновлення мирного процесу з Росією, попри те, що Москва відхилила всі попередні спроби США та України припинити бойові дії», – йдеться в матеріалі.

Як повідомляє видання Wall Street Journal, міністр армії США Ден Дрісколл разом із двома американськими генералами має провести перемовини з президентом Володимиром Зеленським та іншими високопосадовцями, а також представниками оборонного сектору та промисловості України. Більше того, Дрісколл також планує зустріч і з російськими урядовцями.

Зазначається, що місія Дрісколла полягає в тому, щоб від імені Трампа відновити переговори про перемир'я.

У WSJ додали, що рішення адміністрації відправити цивільного керівника армії, чия робота зосереджена головним чином на навчанні та оснащенні солдатів, є незвичайним рішенням. Але Трамп часто покладається на таких посланців, серед яких і Стів Віткофф. За словами одного з джерел видання, ідея відправити Дрісколла, однокурсника віцепрезидента Джей Ді Венса з Єльської школи права, до України, а потім до Росії, виникла під час розмови між Трампом і Венсом.

