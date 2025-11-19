Трамп направил в Киев двух высокопоставленных чиновников армии США: в чем цель визита

Министр армии США Дэн Дрисколл и Начальник штаба генерал Рэнди Джордж прибыли с необъявленным визитом в Украину для возобновления переговоров об окончании войны.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил в Киев делегацию высокопоставленных должностных лиц из Пентагона, которая должна провести переговоры по возобновлению диалога о завершении российско-украинской войны.

По информации Politico, визит американской делегации проходит на фоне усиления Россией ракетных и дроновых ударов по гражданской инфраструктуре Украины и поиска западными партнерами новых путей обеспечения страны вооружением в разгар войны.

«Основной целью визита будет привлечение украинского руководства к затянутому мирному процессу с Россией, несмотря на то, что Москва отклонила все предыдущие попытки США и Украины прекратить боевые действия», – говорится в материале.

Как сообщает издание Wall Street Journal, министр армии США Дэн Дрисколл вместе с двумя американскими генералами должен провести переговоры с президентом Владимиром Зеленским и другими чиновниками, а также представителями оборонного сектора и промышленности Украины. Более того, Дрисколл также планирует встречу и с российскими чиновниками.

Отмечается, что миссия Дрисколла состоит в том, чтобы от имени Трампа возобновить переговоры о перемирии.

В WSJ добавили, что решение администрации отправить гражданского руководителя армии, чья работа сосредоточена главным образом на обучении и оснащении солдат, является необычным решением. Но Трамп часто полагается на таких посланников, среди которых и Стив Уиткофф. По словам одного из источников издания, идея отправить Дрисколла, сокурсника вице-президента Джей Ди Венса из Йельской школы права, в Украину, а затем в Россию, возникла во время разговора между Трампом и Венсом.

