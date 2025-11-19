ВС роз’яснив: учасник конкурсу на держслужбу може паралельно оскаржувати рішення комісії і в Нацдержслужбі, і в суді

Участь у позасудовому розгляді не блокує використання судового способу захисту.

Верховний Суд висловився щодо порядку оскарження результатів конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби. Суд підтвердив: учасник конкурсу має право одночасно звертатися як до Нацдержслужби в адміністративному (позасудовому) порядку, так і до суду.

Деталі справи

Державне агентство лісових ресурсів України звернулось суду з позовом до Національного агентства України з питань державної служби в якому просило визнати протиправною та скасувати вимогу відповідача про скасування результатів конкурсу на зайняття посади начальника Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Суди попередніх інстанцій позов задовільнили.

Ухвалюючи рішення у цій справі суди зазначили, що учасником конкурсу на зайняття вакантної посади начальника Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства фактично обраний судовий спосіб захисту порушеного права шляхом оскарження рішення конкурсу, що мало виключити обрання другого способу – звернення до Національного агентства України з питань державної служби, оскільки така ситуація може призвести до конфлікту органів у разі прийняття двох протилежних за змістом рішень. У касаційній скарзі відповідач зазначив, що подання скарги до органу, посадової особи вищого рівня не перешкоджає оскарженню цих рішень, дій чи бездіяльності до суду.

Рішення Суду

Верховний Суд касаційну скаргу задовольнив, рішення судів попередніх інстанцій скасував, та ухвалив нове рішення – про відмову у задоволенні позову.

Факт подання скарги до органу, посадової особи вищого рівня не позбавляє права особи на оскарження цих рішень, дій чи бездіяльності до суду.

Отже, звернення учасника конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорій «Б» і «В» до Нацдержслужби про оскарження рішення конкурсної комісії, не позбавляє його права на оскарження цього ж рішення безпосередньо до суду.

Постанови КАС ВС у справі № 826/6108/17.

