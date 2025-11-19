  1. Судебная практика
ВС разъяснил: участник конкурса на госслужбу может параллельно обжаловать решение комиссии и в Нацгосслужбе, и в суде

07:45, 19 ноября 2025
Участие во внесудебном рассмотрении не блокирует использование судебного способа защиты.
Верховный Суд высказался относительно порядка обжалования результатов конкурса на замещение вакантной должности государственной службы. Суд подтвердил: участник конкурса имеет право одновременно обращаться как в Нацгосслужбу в административном (внесудебном) порядке, так и в суд.

Детали дела

Государственное агентство лесных ресурсов Украины обратилось в суд с иском к Национальному агентству Украины по вопросам государственной службы, в котором просило признать противоправным и отменить требование ответчика об отмене результатов конкурса на замещение должности начальника Ивано-Франковского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Суды предыдущих инстанций удовлетворили иск.

Принимая решение по этому делу, суды отметили, что участником конкурса на занятие вакантной должности начальника Ивано-Франковского областного управления лесного и охотничьего хозяйства фактически был выбран судебный способ защиты нарушенного права путем обжалования решения конкурса, что должно было исключить выбор второго способа – обращение в Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы, поскольку такая ситуация может привести к конфликту органов в случае принятия двух противоположных по содержанию решений. В кассационной жалобе ответчик указал, что подача жалобы в орган, должностному лицу высшего уровня не препятствует обжалованию этих решений, действий или бездействия в суде.

Решение Суда

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу, отменил решения судов предыдущих инстанций и принял новое решение – об отказе в удовлетворении иска.

Факт подачи жалобы в орган, должностному лицу высшего уровня не лишает лицо права обжаловать эти решения, действия или бездействие в суде.

Следовательно, обращение участника конкурса на занятие вакантной должности государственной службы категорий «Б» и «В» в Нацгосслужбу с целью обжалования решения конкурсной комиссии не лишает его права обжаловать это же решение непосредственно в суде.

Постановы КАС ВС по делу № 826/6108/17.

