У Тернополі внаслідок ворожого удару відомо про 9 загиблих, десятки — поранені, — Зеленський

Україна ліквідовує наслідки масованої нічної атаки РФ.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про наслідки атаки РФ. За його словами, Росія випустила по Україні понад 470 ударних дронів та 48 ракет різних типів — балістичних і крилатих.

Тернопіль: пошкоджені багатоповерхівки та рятувальна операція

У Тернополі постраждали житлові девʼятиповерхівки, виникли пожежі, є значні руйнування. Під завалами можуть залишатися люди.

За попередніми даними, дев’ятеро людей загинули, десятки — поранені. На місці працюють рятувальники, медики та всі необхідні служби.

Харків: масований удар з вечора

Ще з вечора місто зазнало потужних ударів. Поранені десятки людей, серед них діти. Пошкоджено енергетичну інфраструктуру, транспорт та цивільні об’єкти.

Інші регіони під атакою

«Атакували нашу енергетику в Івано-Франківській області. Троє людей поранено, і з них двоє – це діти. На Львівщині били по критичній інфраструктурі, енергетиці. Поранено людину на Донеччині. Були під ударом і Київщина, Миколаївщина, Черкащина, Чернігівщина, Дніпровщина», - заявив Президент.

