У Тернополі внаслідок ворожого удару відомо про 9 загиблих, десятки — поранені, — Зеленський

09:45, 19 листопада 2025
Україна ліквідовує наслідки масованої нічної атаки РФ.
У Тернополі внаслідок ворожого удару відомо про 9 загиблих, десятки — поранені, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив про наслідки атаки РФ. За його словами, Росія випустила по Україні понад 470 ударних дронів та 48 ракет різних типів — балістичних і крилатих.

Тернопіль: пошкоджені багатоповерхівки та рятувальна операція

У Тернополі постраждали житлові девʼятиповерхівки, виникли пожежі, є значні руйнування. Під завалами можуть залишатися люди.

За попередніми даними, дев’ятеро людей загинули, десятки — поранені. На місці працюють рятувальники, медики та всі необхідні служби.

Харків: масований удар з вечора

Ще з вечора місто зазнало потужних ударів. Поранені десятки людей, серед них діти. Пошкоджено енергетичну інфраструктуру, транспорт та цивільні об’єкти.

Інші регіони під атакою

«Атакували нашу енергетику в Івано-Франківській області. Троє людей поранено, і з них двоє – це діти. На Львівщині били по критичній інфраструктурі, енергетиці. Поранено людину на Донеччині. Були під ударом і Київщина, Миколаївщина, Черкащина, Чернігівщина, Дніпровщина», - заявив Президент.

