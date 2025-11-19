  1. В Украине

У Тернополе в результате вражеского удара известно о 9 погибших, десятки — ранены, — Зеленский

09:45, 19 ноября 2025
Украина ликвидирует последствия массированной ночной атаки РФ.
У Тернополе в результате вражеского удара известно о 9 погибших, десятки — ранены, — Зеленский
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о последствиях атаки РФ. По его словам, Россия выпустила по Украине более 470 ударных дронов и 48 ракет разных типов — баллистических и крылатых.

Тернополь: поврежденные многоэтажки и спасательная операция

В Тернополе пострадали жилые девятиэтажные дома, возникли пожары, есть значительные разрушения. Под завалами могут оставаться люди.

По предварительным данным, девять человек погибли, десятки — ранены. На месте работают спасатели, медики и все необходимые службы.

Харьков: массированный удар с вечера

Еще с вечера город подвергся мощным ударам. Ранены десятки людей, среди них дети. Повреждена энергетическая инфраструктура, транспорт и гражданские объекты.

Другие регионы под атакой

«Атаковали нашу энергетику в Ивано-Франковской области. Трое людей ранены, и двое из них — дети. Во Львовской области били по критической инфраструктуре, энергетике. Ранен человек в Донецкой области. Под ударом также были Киевская, Николаевская, Черкасская, Черниговская и Днепровская области», — заявил Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Харьков Тернополь война Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Рада требует кадровых чисток после «пленок Миндича»: призыв уволить Умерова и Ермака

Скандал с «пленками Миндича»: Рада требует от Президента и Кабмина решительных действий.

Делегация Министерства юстиции Франции провела в Киеве встречу с Комитетом ВРУ по вопросам интеграции в ЕС

Французские представители обсудили с украинскими парламентариями правовые аспекты евроинтеграции и риски, связанные с нагрузкой на законодательную систему.

Работодателей обяжут выплачивать средний заработок работникам, которые вынужденно не выполняли работу из-за боевых действий или других форс-мажорных обстоятельств

Как судебная практика обнаружила пробел в законодательстве об оплате труда и как парламентарии пытаются урегулировать проблему.

Дважды победил ПФУ: в Харькове бывший военнослужащий повторно выиграл иск и вернул десятки тысяч недоплаченных гривен

Харьковский пенсионер добился справедливости в двух судах, доказав противоправность ограничения пенсии её максимальным размером.

Практика применения форс-мажорных обстоятельств снова изменится: КХС ВС передал спорный вопрос на рассмотрение объединенной палаты

В центре спора — вопрос о том, могут ли компании ссылаться на форс-мажор, если сертификат ТПП подан позже, чем предусмотрено договором.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]