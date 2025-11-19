У Тернополе в результате вражеского удара известно о 9 погибших, десятки — ранены, — Зеленский

Украина ликвидирует последствия массированной ночной атаки РФ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о последствиях атаки РФ. По его словам, Россия выпустила по Украине более 470 ударных дронов и 48 ракет разных типов — баллистических и крылатых.

Тернополь: поврежденные многоэтажки и спасательная операция

В Тернополе пострадали жилые девятиэтажные дома, возникли пожары, есть значительные разрушения. Под завалами могут оставаться люди.

По предварительным данным, девять человек погибли, десятки — ранены. На месте работают спасатели, медики и все необходимые службы.

Харьков: массированный удар с вечера

Еще с вечера город подвергся мощным ударам. Ранены десятки людей, среди них дети. Повреждена энергетическая инфраструктура, транспорт и гражданские объекты.

Другие регионы под атакой

«Атаковали нашу энергетику в Ивано-Франковской области. Трое людей ранены, и двое из них — дети. Во Львовской области били по критической инфраструктуре, энергетике. Ранен человек в Донецкой области. Под ударом также были Киевская, Николаевская, Черкасская, Черниговская и Днепровская области», — заявил Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.