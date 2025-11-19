У Тернополе в результате вражеского удара известно о 9 погибших, десятки — ранены, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о последствиях атаки РФ. По его словам, Россия выпустила по Украине более 470 ударных дронов и 48 ракет разных типов — баллистических и крылатых.
Тернополь: поврежденные многоэтажки и спасательная операция
В Тернополе пострадали жилые девятиэтажные дома, возникли пожары, есть значительные разрушения. Под завалами могут оставаться люди.
По предварительным данным, девять человек погибли, десятки — ранены. На месте работают спасатели, медики и все необходимые службы.
Харьков: массированный удар с вечера
Еще с вечера город подвергся мощным ударам. Ранены десятки людей, среди них дети. Повреждена энергетическая инфраструктура, транспорт и гражданские объекты.
Другие регионы под атакой
«Атаковали нашу энергетику в Ивано-Франковской области. Трое людей ранены, и двое из них — дети. Во Львовской области били по критической инфраструктуре, энергетике. Ранен человек в Донецкой области. Под ударом также были Киевская, Николаевская, Черкасская, Черниговская и Днепровская области», — заявил Президент.
