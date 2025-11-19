У Тернополі зафіксовано шестикратне перевищення рівня хлору в повітрі — ОДА

Влада закликає по можливості не виходити з дому і зачинити вікна.

У Тернополі зафіксовано перевищення концентрації хлору в повітрі. Про це повідомила Тернопільська обласна адміністрація.

За попередніми оперативними даними, рівень хлору перевищує норму у шість разів.

Влада закликає мешканців по можливості не виходити з дому, зачинити вікна.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про наслідки атаки РФ. За його словами, у Тернополі постраждали житлові девʼятиповерхівки, виникли пожежі, є значні руйнування. Під завалами можуть залишатися люди.

За попередніми даними, дев’ятеро людей загинули, десятки — поранені. На місці працюють рятувальники, медики та всі необхідні служби.

