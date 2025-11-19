У Тернополе зафиксировано шестикратное превышение уровня хлора в воздухе — ОГА

Власти призывают по возможности не выходить из дома и закрыть окна.

В Тернополе зафиксировано превышение концентрации хлора в воздухе. Об этом сообщила Тернопольская областная администрация.

По предварительным оперативным данным, уровень хлора превышает норму в шесть раз.

Власти призывают жителей по возможности не выходить из дома и закрыть окна.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о последствиях атаки РФ. По его словам, в Тернополе пострадали жилые девятиэтажные дома, возникли пожары, есть значительные разрушения. Под завалами могут оставаться люди.

По предварительным данным, девять человек погибли, десятки — ранены. На месте работают спасатели, медики и все необходимые службы.

