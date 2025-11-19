Морози посилять відключення світла: в Укренерго розповіли, чого чекати українцям узимку

Через обстріли та сильні морози графіки відключень можуть діяти всю зиму й ставати тривалішими.

Графіки відключень електроенергії можуть супроводжувати Україну всю зиму. За словами голови правління «Укренерго» Віталія Зайченка, у періоди сильних морозів перерви в постачанні можуть стати тривалішими, ніж зараз.

«Готуватись треба завжди до гіршого сценарію», — наголосив він в інтерв'ю «РБК-Україна».

Водночас Зайченко зауважив, що ситуація може змінюватися і на краще.

Щодо прогнозів на всю зиму: «Потенційно — це можливо. Війна не закінчена. Можу тільки запевнити, що ми робимо все можливе для того, щоб відключення були мінімізовані або скасовані».

Спочатку енергетики обмежували споживання переважно для промисловості. Тепер же населення у багатьох регіонах живе за трьома, а місцями — навіть чотирма чергами погодинних вимкнень.

