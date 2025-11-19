  1. В Украине
Морозы усилят отключения света: в Укренерго рассказали, чего ждать украинцам зимой

08:48, 19 ноября 2025
Из-за обстрелов и сильных морозов графики отключений могут действовать всю зиму и становиться более продолжительными.
Фото: Cуспільне Чернігів
Графики отключений электроэнергии могут сопровождать Украину всю зиму. По словам главы правления «Укренерго» Виталия Зайченко, в периоды сильных морозов перерывы в поставках могут стать более длительными, чем сейчас.

«Готовиться нужно всегда к худшему сценарию», — подчеркнул он в интервью «РБК-Украина».

В то же время Зайченко отметил, что ситуация может изменяться и в лучшую сторону.

Что касается прогнозов на всю зиму: «Потенциально — это возможно. Война не окончена. Могу только заверить, что мы делаем все возможное для того, чтобы отключения были минимизированы или отменены».

Сначала энергетики ограничивали потребление преимущественно для промышленности. Теперь же население во многих регионах живет по трем, а местами — даже четырем очередям почасовых отключений.

