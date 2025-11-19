  1. Судова практика
Верховний Суд: поліцейських можна допитувати як свідків у кримінальних провадженнях

10:00, 19 листопада 2025
ВС роз’яснив, що поліцейські не входять до переліку осіб, яким заборонено давати свідчення, а їх показання є допустимими доказами.
Верховний Суд: поліцейських можна допитувати як свідків у кримінальних провадженнях
Працівники поліції не входять до переліку осіб, які не можуть бути допитані як свідки. На цьому наголосив Верховний Суд колегією суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду.

Обставини справи №134/1667/23:

У касаційній скарзі захисник та засуджений зазначили, що суд апеляційної інстанції, скасовуючи вирок суду першої інстанції, не зважив на те, що показання працівника поліції в якості свідка є недопустимим доказом, оскільки він є упередженою особою.

ККС ВС вважав, що такі доводи сторони захисту не ґрунтуються на приписах ст.65 КПК України.

Так, відповідно до ч.1 ст.65 КПК України свідком є фізична особа, якій відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, і яка викликана для давання показань.

Водночас ч.2 ст.65 КПК України передбачає виключний перелік осіб, які не можуть бути допитані як свідки, до якого працівники поліції не входять.

Верховний Суд наголосив, що як убачається з вироку, суд апеляційної інстанції зважив на те, що свідок не міг прибути до суду через відрядження для виконання бойових завдань до зведеного підрозділу Департаменту поліції особливого призначення.

Тому, керуючись приписами ч.3 ст.404, ч.11 ст.615 КПК України, суд апеляційної інстанції відтворив у судовому засіданні показання працівника поліції, допитаного судом першої інстанції із застосуванням технічних засобів аудіо- та відеофіксації.

