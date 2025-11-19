  1. Судебная практика
Верховный Суд: полицейских можно допрашивать как свидетелей в уголовных производствах

10:00, 19 ноября 2025
ВС разъяснил, что полицейские не входят в перечень лиц, которым запрещено давать показания, а их свидетельства являются допустимыми доказательствами.
Работники полиции не входят в перечень лиц, которые не могут быть допрошены как свидетели. На этом подчеркнул Верховный Суд коллегией судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда.

Обстоятельства дела №134/1667/23:

В кассационной жалобе защитник и осужденный указали, что суд апелляционной инстанции, отменяя приговор суда первой инстанции, не учел того, что показания работника полиции в качестве свидетеля являются недопустимым доказательством, поскольку он является предвзятой личностью.

ККС ВС считал, что такие доводы стороны защиты не основываются на предписаниях ст.65 УПК Украины.

Так, в соответствии с ч.1 ст.65 УПК Украины свидетелем является физическое лицо, которому известны или могут быть известны обстоятельства, подлежащие доказыванию во время уголовного производства, и которое вызвано для дачи показаний.

В то же время ч.2 ст.65 УПК Украины предусматривает исключительный перечень лиц, которые не могут быть допрошены как свидетели, в который работники полиции не входят.

Верховный Суд подчеркнул, что, как усматривается из приговора, суд апелляционной инстанции учел то, что свидетель не мог прибыть в суд из-за командировки для выполнения боевых задач в сводное подразделение Департамента полиции особого назначения.

Поэтому, руководствуясь предписаниями ч.3 ст.404, ч.11 ст.615 УПК Украины, суд апелляционной инстанции воспроизвел в судебном заседании показания работника полиции, допрошенного судом первой инстанции с применением технических средств аудио- и видеофиксации.

