На Закарпатті під час ремонту лікарні підприємець привласнив більше 750 тисяч

Шляхом зловживання службовим становищем підрядник незаконно заволодів грошовими коштами з місцевого бюджету на ремонті лікарні у Перечині.

Фото: Закарпатська обласна прокуратура

На Закарпатті скерували до суду обвинувальний акт щодо директора ТОВ за фактами заволодіння більше 750 тис. грн на ремонті лікарні у Перечині. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, підрядник шляхом зловживання службовим становищем незаконно заволодів грошовими коштами з місцевого бюджету на ремонті лікарні у Перечині. Збитки громаді від протиправних дій підприємця склали майже 756 тис. грн.

Йдеться про реконструкцію одного з корпусів медзакладу, заміну вікон в іншому та капітальний ремонт системи опалення.

Встановлено, що обвинувачений фальсифікував будівельну документацію, вносячи туди завідомо неправдиві дані щодо обсягів та вартості виконаних робіт. Деякі з них зовсім не виконали або ж виконали з порушеннями будівельних норм.

У подальшому очільник товариства здійснив ряд фінансових операцій для легалізації (відмивання) неправомірно отриманих коштів.

Зокрема, переводив їх на депозитні рахунки, а також розраховувався із ФОПом за нібито проведені роботи на об’єктах, хоча підприємець не надав обвинувачуваному жодних послуг.

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