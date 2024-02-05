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  1. В Україні

Як встановлюють зв’язок захворювання з умовами праці працівників: роз’яснення

07:36, 5 лютого 2024
У разі підозри наявності в працівника хронічного професійного захворювання з метою встановлення діагнозу складається санітарно-гігієнічна характеристика умов праці.
Як встановлюють зв’язок захворювання з умовами праці працівників: роз’яснення
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Державна служба України з питань праці пояснила, яким чином встановлюється зв’язок захворювання з умовами праці працівників.

Так, порядок виявлення у працівника підозри на професійне захворювання, встановлення та підтвердження професійного захворювання, а також форми відповідних документів, визначені та затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. №337 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві».

У разі підозри наявності в працівника хронічного професійного захворювання (отруєння) з метою встановлення діагнозу складається санітарно-гігієнічна характеристика умов праці.

Санітарно-гігієнічна характеристика складається лікарем з гігієни праці територіального органу Держпраці за фактичним місцезнаходженням підприємства (установи, організації), де працює хворий, на запит керівника закладу охорони здоров’я, що забезпечує надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, за поданням лікаря-профпатолога.

Віднесення захворювання до хронічного професійного здійснюється відповідно до процедури встановлення зв’язку захворювання з умовами праці, згідно з зазначеним вище Порядком та Переліком професійних захворювань, затвердженим постановою Кабінету Міністрів  від 8 листопада 2000 р. № 1662 «Про затвердження переліку професійних захворювань».

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