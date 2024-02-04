Бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри перенесли на 18 мая

Этот поединок станет первым в истории мирового бокса, когда на кону будут все четыре пояса.

Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри за четыре основных титула чемпиона мира в сверхтяжелом весе, который был назначен на 17 февраля, перенесен. Об этом сообщает Суспільне Спорт со ссылкой на промоутерскую компанию британца Queensberry Promotions.

Поединок перенесен на 18 мая 2024 года.

Место проведения поединка не изменилось – он пройдет в саудовском Эр-Рияде. Усик и Фьюри будут бороться за звание абсолютного чемпиона – первого в тяжелом весе с 1999 года.

На кону — все четыре чемпионских пояса: WBA, WBO и IBF, которыми владеет украинец, и принадлежащая британцу WBC.

Этот поединок станет первым в истории мирового бокса, когда на кону будут все четыре пояса.

Организацией боя в городе Эр-Рияд занимается Турки Аль аш-Шейх, глава Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии.

Аль-Аш-Шейх сообщил, что в условиях проведения боя появилась новая деталь. По словам функционера, если один из боксеров не сможет выйти на поединок 18 мая, то заплатит 10 миллионов долларов компенсации другому.

«Последняя попытка, когда мы можем провести это сражение, и я определил дату — 18 мая. У меня есть гарантии от обоих боксеров — 10 миллионов [долларов], если кто-то откажется от боя [получит его соперник]. 10 миллионов не от нас, мы гарантируем это – 10 миллионов из их личных средств», – заявил он.

Ранее мы сообщали, что вышел эффектный проморолик предстоящего боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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