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  1. У світі

Бельгія запропонувала G7 план використання заморожених російських активів на користь України

09:13, 4 лютого 2024
Бельгія розглядає можливість вилучення російських активів на користь України через емісію боргових зобов'язань.
Бельгія запропонувала G7 план використання заморожених російських активів на користь України
Джерело фото: Getty Images
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Уряд Бельгії розглядає ініціативу, що може дозволити вилучення заморожених в Європі активів росії на користь України. За інформацією Financial Times, Бельгія пропонує випуск боргових зобов'язань, кошти від яких будуть спрямовані на відновлення України. Зазначається, що російські активи можуть бути використані для погашення цього боргу.

Коаліція країн-союзників України планує вимагати від росії погашення боргових зобов'язань. В разі відмови від сплати боргу, країни можуть розпочати процес вилучення заморожених активів рф. Ця стратегія має обійти юридичні обмеження, пов'язані із конфіскацією російських коштів.

Одне з джерел, знайомих із переговорами, відзначає, що такий підхід дозволить відкласти питання щодо долі суверенних російських активів, використовуючи їх як заставу. Пропозиція Бельгії стала спробою знайти компроміс між різними точками зору всередині ЄС та G7.

Минулого місяця прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо вже згадував про можливість використання російських активів як застави для фінансування для України. Рішення щодо цієї ініціативи може мати вагомі наслідки для подальших відносин між країнами.

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