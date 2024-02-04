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  1. Суспільство

4 лютого: яке сьогодні свято та головні події

08:54, 4 лютого 2024
4 лютого відзначають Всесвітній День боротьби проти раку та інші події.
4 лютого: яке сьогодні свято та головні події
Джерело фото: 5.ua
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Сьогодні, 4 лютого, світ відзначає кілька важливих подій. Це Всесвітній день боротьби проти раку, який присвячений підняттю уваги до проблем та викликів, пов'язаних із онкологічними захворюваннями.

Також цей день відзначається як Міжнародний день людського братерства, спрямований на підтримку та зміцнення братерства між різними націями та культурами.

Сьогодні в історії є день народження гумових калош, що стали невід'ємною частиною гардеробу у багатьох людей. Також 4 лютого відзначається день заснування соціальної мережі Facebook у 2004 році, яку створив студент Гарвардського університету Марк Цукерберг.

Яке сьогодні церковне свято

4 лютого в церковному календарі – день пам’яті преподобного Миколи Студеного. До самої своєї смерті 868 року він був ігуменом Студійського монастиря, що вважається одним із найславетніших та найдавніших у Константинополі. Розповсюджував християнство, хоча в той час відбувалися суворі гоніння за вірянами. За це Господь наділив його даром зцілення.

Календар важливих подій за 4 лютого:

1906 - Департамент поліції Нью-Йорка постановив використовувати відбитки пальців для ідентифікації злочинців;

1941 - Запатентовано тефлон;

1945 - У Лівадії (Крим) відкрилася Ялтинська конференція - дипломатична зустріч лідерів США, Великої Британії та СРСР з метою розв'язання питань закінчення Другої світової війни та післявоєнного устрою;

1969 - Ясір Арафат очолив Організацію визволення Палестини;

1970 - Засновано місто Прип'ять;

1971 - Оголошено про банкрутство британської компанії "Роллс-Ройс";

1992 - Уго Чавес здійснив спробу державного перевороту у Венесуелі (стане президентом у 1999);

2004 - Розпочала роботу соціальна мережа Фейсбук. Її заснував студент Гарвардського університету Марк Цукерберг;

2005 - Верховна Рада України затвердила Юлію Тимошенко на посаді прем'єр-міністра України.

2021 - у Запоріжжі сталася пожежа в Запорізькій обласній клінічній інфекційній лікарні, внаслідок якої загинуло четверо людей, а ще двоє постраждали.

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